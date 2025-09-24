Coppa Italia, Verona out! Il Venezia passa ai rigori: agli ottavi sfiderà l'Inter

La sfida del Bentegodi di Coppa Italia tra Hellas Verona e Venezia si è conclusa ai calci di rigore, con la squadra di Stroppa che ha strappato il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà l’Inter in gara secca a San Siro. Decisiva la parata di Plizzari su Ebosse, che ha consegnato la qualificazione ai lagunari dopo un match intenso ma poco spettacolare. La pioggia battente, mista a grandine, ha complicato ulteriormente la partita, costringendo l’arbitro Calzavara a sospendere il gioco per 17 minuti a inizio ripresa.

La cronaca ha visto un primo tempo povero di occasioni, con il Verona salvato da Perilli sull’incursione di Compagnon, e un secondo tempo caratterizzato dal palo colpito da Sagrado e da poche chance limpide da entrambe le parti. Nonostante l’ingresso dei giocatori più attesi come Yeboah e Giovane, le squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato nei tempi regolamentari. Dal dischetto non ha tremato il Venezia, che con precisione e freddezza ha capitalizzato la prodezza del suo portiere, conquistando una qualificazione sofferta ma meritata.