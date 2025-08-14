CorSera: "Da Douglas a Nico, la Juve paga ancora gli errori di Giuntoli"

vedi letture

La Juventus fatica sul mercato anche per gli errori del passato. Lo scrive Il Corriere della Sera oggi in edicola con focus sulle scelte sbagliate dell'ex ds del Napoli, Cristiano Giuntoli: "Il mercato è la nota dolente della Signora, che non riesce a rifarsi il trucco. I sogni prigionieri degli sbagli del passato.

Gli acquisti di Giuntoli, che a Napoli aveva regalato lo scudetto, non hanno funzionato e fanno da tappo. Bisogna vendere per comprare, ma non è facile sistemare Douglas Luiz, a nostro parere l’errore più evidente, e Nico Gonzalez, giocatori di grande nome e strapagati per i quali è difficile trovare una soluzione senza fare un bagno di sangue economico. Vlahovic è il caso più scottante".