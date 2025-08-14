CorSera: "Da Douglas a Nico, la Juve paga ancora gli errori di Giuntoli"
TuttoNapoli.net
La Juventus fatica sul mercato anche per gli errori del passato. Lo scrive Il Corriere della Sera oggi in edicola con focus sulle scelte sbagliate dell'ex ds del Napoli, Cristiano Giuntoli: "Il mercato è la nota dolente della Signora, che non riesce a rifarsi il trucco. I sogni prigionieri degli sbagli del passato.
Gli acquisti di Giuntoli, che a Napoli aveva regalato lo scudetto, non hanno funzionato e fanno da tappo. Bisogna vendere per comprare, ma non è facile sistemare Douglas Luiz, a nostro parere l’errore più evidente, e Nico Gonzalez, giocatori di grande nome e strapagati per i quali è difficile trovare una soluzione senza fare un bagno di sangue economico. Vlahovic è il caso più scottante".
Pubblicità
Serie A
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..." di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
UfficialeNapoli-Olympiacos, le formazioni: Conte lancia Milinkovic e c'è De Bruyne più i 3 centrocampisti
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com