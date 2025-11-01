Cremonese-Juventus, le formazioni: Spalletti sceglie la difesa a 4, out David
Sono state annunciate le scelte degli allenatori per il match dello Zini tra Cremonese e Juventus, valido per la decima giornata di Serie A. Luciano Spalletti, all'esordio sulla panchina dei bianconeri, sceglie di passare alla difesa a quattro, in attacco fuori David, promosso il tandem Openda-Vlahovic. Sponda grigiorossa, Davide Nicola conferma Vardy e Bonazzoli in avanti. Di seguito le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.
JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie; Openda, Vlahovic. A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Felipe Gomes. Allenatore: Luciano Spalletti.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro