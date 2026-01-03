Cremonese, Nicola torna sul Napoli: "Abbiamo mostrato coraggio e personalità"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi è anche tornato sull'ultimo match contro il Napoli: "Servirà essere concentrati al 100% su di noi, l'ho detto ai ragazzi. Ora arriva un momento nel quale noi dobbiamo spingere, cercare di fare il terzo salto di qualità: questo passa anche dalla partita appena fatta contro il Napoli dove la squadra ha mostrato coraggio, personalità tattica e ci ha anche detto che per competere contro certe realtà dobbiamo migliorare sotto determinati aspetti e questo richiede tempo e sforzi maggiori.

Dobbiamo trovare di più il terzo uomo, smarcare meglio alcuni giocatori in fase offensiva e prenderci qualche responsabilità in più: il girone d'andata è quasi finito e serve mettere più coraggio e convinzione in partite in cui ci sono pochi spazi. Vogliamo migliorare per quanto riguarda la gestione della fase di non possesso, dobbiamo essere più puliti, pronti e precisi. Questo richiede un focus al 100% su di noi, ce lo siamo detti e abbiamo chiaro l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Le qualità della Fiorentina, individuali e collettive, dicono che possono lottare per un obiettivo diverso dal nostro e la classifica è solo appannaggio e valutazione di chi allena quella squadra. lo alleno la Cremonese, so che possiamo fare un terzo step di qualità e su quello ci stiamo concentrando".