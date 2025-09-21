Ufficiale Cremonese-Parma, le formazioni: Sanabria contro Pellegrino in attacco

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cremonese-Parma: per Nicola ancora 3-5-2, con Vazquez e Sanabria che sono le punte scelte e Bonazzoli che inizia dalla panchina, mentre Verdy non è stato convocato, mentre Zerbin e Pezzella sono i titolari per le fasce. A centrocampo Bondo affianca Collocolo e Vandeputte, mentre il terzetto difensivo è composto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, ancora davanti ad Audero.

Mister Carlos Cuesta cambia ancora rispetto a Cagliari, con il ritorno di Keita dal primo minuto, al posto di Ordonez. Tra i pali Suzuki, difeso da Delprato, Circati e Ndiaye. Sulle fasce Almqvist, la grande novità di oggi, e Valeri, mentre in mediana Keita affianca Bernabé e Sorensen. In attacco Cutrone ad affiancare Pellegrino, con Oristanio dalla panchina.

Queste le scelte dei due tecnici:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

