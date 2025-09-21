Ufficiale Torino-Atalanta, le formazioni: Simeone sfida Krstovic, c'è Sulemana dal 1'

vedi letture

Ivan Juric torna in quello che è stato il suo stadio per tre stagioni. La sua Atalanta farà visita alle 15 al Torino di Marco Baroni in un clima di contestazione da parte del popolo granata al presidente Urbano Cairo. I nerazzurri bergamaschi sono reduci dalla sconfitta rimediata sul campo del Paris Saint-Germain in Champions League ma in campionato hanno superato 4-1 il Lecce. I granata invece hanno superato all'Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini nell'ultimo turno con un blitz firmato da Giovanni Simeone.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.