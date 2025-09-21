Torino-Atalanta, le formazioni: Simeone sfida Krstovic, c'è Sulemana dal 1'
Ivan Juric torna in quello che è stato il suo stadio per tre stagioni. La sua Atalanta farà visita alle 15 al Torino di Marco Baroni in un clima di contestazione da parte del popolo granata al presidente Urbano Cairo. I nerazzurri bergamaschi sono reduci dalla sconfitta rimediata sul campo del Paris Saint-Germain in Champions League ma in campionato hanno superato 4-1 il Lecce. I granata invece hanno superato all'Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini nell'ultimo turno con un blitz firmato da Giovanni Simeone.
Le formazioni ufficiali
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro