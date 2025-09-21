Pellegrini l'ha rifatto. L'ultima volta era quasi fatta col Napoli

Lorenzo Pellegrini si è ripetuto. L'ha rifatto. Titolare a sorpresa nel derby e autore del gol decisivo. Era successo anche con Ranieri il 6 gennaio. Titolare a sorpresa e in gol nel derby. In quel periodo il giocatore della Roma sembrava ad un passo dal Napoli come anche molti esperti hanno recentemente confermato. Quel gol però ha cambiato il suo destino e alla fine Pellegrini è rimasto a Roma. Anche questa estate sembrava pronto a partire ma poi è rimasto e ora Gasp sta cercando di recuperarlo. Il primo gol non è affatto banale. E la storia si ripete.

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio il 20 agosto aveva svelato il retroscena che riguarda il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini e la scorsa sessione di mercato: "Il Napoli era la squadra pronta a prenderlo nello scorso mercato. Il Napoli lo voleva e l’aveva probabilmente anche già preso. Poi Pellegrini giocò il derby, fece gol, e alla fine la Roma non l’ha più venduto".