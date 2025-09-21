Lazio, Sarri non fa drammi: "Perso per un erroraccio, ma potevamo pareggiare"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta così ai microfoni di DAZN il derby perso di misura con la Roma: “Le occasioni per pareggiare ci sono state, abbiamo perso per un erroraccio. Vediamo se è un errore tecnico o di superficialità, abbiamo perso in un brutto modo dopo una buona partita. Dispiace per la nostra gente che ci ha sostenuto e per la squadra che ha fatto una partita che non si meritava di perdere".

La scelta di Dia invece di Castellanos?

"Il tentativo era di non dargli punti di riferimento e inserirsi con i centrocampisti, nel primo tempo l'abbiamo fatto due volte. Dia aveva fatto benissimo durante la settimane e mi sembrava giusto dargli un'opportunità, stare fuori ha fatto bene a Taty perché in quella mezz'ora è entrato bello deciso. La squadra ha avuto un po' di sbandamento dopo il gol subito perché anche Rovella era in difficoltà e gli abbiamo chiesto di fare 6-7 minuti soffrendo per non sprecare subito il secondo slot di cambi".

Si riparte dalla reazione del secondo tempo?

"Secondo me lo meritavamo anche nel primo, fino al loro gol non avevamo concesso niente di particolare e due occasioni con Guendouzi e Rovella. Sul gol abbiamo sbandato e potevamo prendere anche il secondo, ma fino a lì non avevamo segnali di poter perdere la partita".

Cosa si aspetta dopo una sconfitta come questa?

"La solita incazzatura e tristezza post derby perso, l'altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0".