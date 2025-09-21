Atalanta show e Torino choc, pari a Cremona: i parziali della 4^ giornata di Serie A

Atalanta show e Torino choc, pari a Cremona: i parziali della 4^ giornata di Serie A
Oggi alle 15:49Serie A
di Fabio Tarantino

Malissimo il Torino dopo il primo tempo con l'Atalanta. Difesa horror quella della squadra di Baroni. Al 45' risultato di 3-0 per la Dea con i primi gol nerazzurri di Krstovic, autore di una doppietta. A Cremona invece pari tra la squadra di casa e il Parma. Ecco i parziali:

Torino-Atalanta 0-3 (Krstovic, Sulemana, Krstovic)
Cremonese-Parma 0-0