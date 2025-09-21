La Roma vince il derby! Decide Pellegrini: Lazio di Sarri in difficoltà

Vince la Roma. Il derby va alla squadra di Gasperini con gol nel primo tempo di Pellegrini, che ha ritrovato dopo tempo la maglia dal primo minuto. Ancora in gol nel derby il centrocampista della Roma. Difficoltà per la Lazio in dieci nel finale per il rosso di Belahyane per fallo su Koné. Nella ripresa per i biancocelesti errore clamoroso di Dia e poi in pieno recupero palo di Cataldi.

La squadra di Sarri perde un'altra partita e ora in casa Lazio riflessioni in corso sul futuro del tecnico e in generale sul suo lavoro da quando è ritornato in panchina. La Roma invece riscatta il ko contro il Torino deciso domenica scorsa da Simeone.