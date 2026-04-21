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Cremonese, prosegue il recupero di Collocolo: il report in vista di Napoli

Cremonese, prosegue il recupero di Collocolo: il report in vista di NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:40Serie A
di Antonio Noto
"Domani, mercoledì 22 aprile, i ragazzi di Mister Giampaolo saranno in campo alle ore 10.30 per una seduta di allenamento singola".

La Cremonese si è allenata questo pomeriggio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per proseguire la preparazione al match del Maradona contro il Napoli, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A in programma venerdì 24 aprile.

Di seguito il report ufficiale del club grigiorosso: "L’allenamento, iniziato con un riscaldamento coordinativo svolto a gruppo compatto, ha visto i grigiorossi impegnati in una serie di esercizi tecnici. Prosegue nel frattempo il graduale inserimento in gruppo di Michele Collocolo. Domani, mercoledì 22 aprile, i ragazzi di Mister Giampaolo saranno in campo alle ore 10.30 per una seduta di allenamento singola".