Da Firenze: "Fazzini deve giocare col Napoli, è l'ideale per fermare Lobotka"
TuttoNapoli.net
Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato di come sostituire Gudmundsson, nel caso in cui l'islandese non dovesse recuperare per la gara si sabato contro il Napoli: "Vorrei parlare di Fazzini. Stiamo dando i numeri in questi giorni parlando del modulo con cui la Fiorentina dovrebbe affrontare il Napoli.
Io questa volta non vado sui numeri ma mi concentro su Fazzini. Io credo che col Napoli debba giocare, secondo me è l'uomo giusto per andare ad aggirare e neutralizzare Lobotka. La Fiorentina ha bisogno del suo entusiasmo e della sua voglia di mettersi in gioco".
Pubblicità
Serie A
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com