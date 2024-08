Da quasi azzurro al gol in nerazzurro: Brescianini subito protagonista con l'Atalanta

Dopo le visite mediche svolte col Napoli, a Marco Brescianini mancava solo la firma per diventare un nuovo acquisto azzurro. Ma il centrocampista ex Frosinone, dopo l'esitazione del Napoli, si è poi legato con l'Atalanta con la quale è andato subito in gol all'esordio di quest'oggi contro il Lecce per la prima giornata di campionato.

Al Via del Mare il classe 2000 sbocca il punteggio in favore dei bergamaschi al minuto 35, pronto a ribadire in rete una respinta corta di Falcone su tentativo di testa di Retegui.