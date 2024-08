Danso, dopo il rifiuto al Napoli può arrivare in Serie A: ha detto sì alla Roma

Non solo il clamoroso dietrofront di Paulo Dybala, attaccante argentino che questa sera ha annunciato la sua permanenza alla Roma. Il club giallorosso, scrive 'Gazzetta.it', nelle ultime ore ha accelerato sul fronte Kevin Danso, centrale di difesa classe '98 in uscita dal Lens. Il calciatore che un anno fa fu a un passo dal trasferimento al Napoli ha già detto il suo sì circa un trasferimento nella Capitale. Ora serve che le società si mettano d'accordo, col Lens che parte da una valutazione di 23 milioni di euro più due di bonus.

Il dietrofront di Dybala non dovrebbe avere ripercussioni su questa trattativa dato che il risparmio generato dalla cessione di Dybala avrebbe portato la Roma a puntare su uno tra Riquelme e Boga. Discorso diverso, invece, per il difensore: piò facile arrivare a Tiago Djalo in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, ma ora la possibilità Danso ingolosisce i Friedkin.