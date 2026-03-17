L'Inter rischia? Gazzetta avverte: "Sbalzi d'umore continui e ora nervosismo"

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Insomma, con 27 punti ancora in palio, gli 8 di vantaggio sul Milan e i 9 dal Napoli neppure sembrano sufficienti per pregustare il trionfo in Italia

Un punto nelle ultime due partite per l'Inter, e ora? Lo scudetto si riapre? Secondo La Gazzetta dello Sport, dal punto di vista aritmetico ci sono speranze per le inseguitrici. Il quotidiano infatti fa riferimento agli sbalzi d'umore dei nerazzurri: "Gli sbalzi d’umore dell’Inter sono continui, storicamente imprevedibili, e non dipendono quasi mai dal cielo più o meno sereno in classifica: l’animo del club, si sa, è rimasto sempre un po’ naïf. Ad esempio, tra sabato pomeriggio e domenica sera, la squadra di Chivu è passata dall’ira più nera, esplosa in campo di fronte al fischietto di Manganiello, al placido sollievo sul divano, davanti alla tv". Insomma, con 27 punti ancora in palio, gli 8 di vantaggio sul Milan e i 9 dal Napoli neppure sembrano sufficienti per pregustare il trionfo in Italia.

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