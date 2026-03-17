Clamoroso El Aynaoui: ladri irrompono in casa con pistola per rapina

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Bruttissima avventura per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, e la sua famiglia. Nella note tra lunedì e martedì, quindi a poche ore dalla sconfitta contro il Como dello scorso weekend, un gruppo i ladri è entrato nell'appartamento romano del centrocampista giallorosso e lo hanno derubato di soldi e gioielli. Un grosso spavento per il centrocampista marocchino con cittadinanza francese, racconta La Repubblica nella sua edizione romana, perché quando sono entrati i ladri El Aynaoui era in casa, nel suo alloggio all'Infernetto.

I ladri, una banda composta da sei persone, è entrata in casa forzando una grata della finestra del salotto e sono entrati in casa. Erano armati: i volti coperti dal passamontagna, le pistole in pugno. I banditi hanno minacciato El Aynaoui, lo hanno chiuso in una stanza insieme alla madre, alla compagna e a suo fratello con la rispettiva fidanzata.