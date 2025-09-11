Diouf non convince del tutto: l'Inter ripensa già a Koné della Roma

L'Inter non ha smesso di pensare a Manu Koné della Roma per il futuro. Questo perché i giallorossi devono trovare 90 milioni entro il 30 giugno prossimo per rispettare l'accordo sul fair play finanziario. Il francese è considerato ancora un uomo chiave dai nerazzurri: il blitz mancato in estate può tornare d’attualità nel 2026.

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi ricorda: "Al posto dell'agognato Koné, è arrivato Andy Diouf del Lens, altra mezzala in rosa costata 25 in totale: seppur di talento, al momento, l'altro francese non può consentire un definitivo passaggio alla mediana a due, per questo ad Appiano intendono usare ancora per un po' la vecchia rassicurante coperta con i tre centrocampisti".