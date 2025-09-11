Diouf non convince del tutto: l'Inter ripensa già a Koné della Roma
TuttoNapoli.net
L'Inter non ha smesso di pensare a Manu Koné della Roma per il futuro. Questo perché i giallorossi devono trovare 90 milioni entro il 30 giugno prossimo per rispettare l'accordo sul fair play finanziario. Il francese è considerato ancora un uomo chiave dai nerazzurri: il blitz mancato in estate può tornare d’attualità nel 2026.
Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi ricorda: "Al posto dell'agognato Koné, è arrivato Andy Diouf del Lens, altra mezzala in rosa costata 25 in totale: seppur di talento, al momento, l'altro francese non può consentire un definitivo passaggio alla mediana a due, per questo ad Appiano intendono usare ancora per un po' la vecchia rassicurante coperta con i tre centrocampisti".
Pubblicità
Serie A
Copertina ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com