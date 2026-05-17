Disastro Juventus! Si suicida in casa con la Fiorentina e fa festa la Roma

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Terminano i match delle 12 valevoli per la penultima giornata di Serie A. A perdere terreno in classifica e ad uscire dalla zona Champions è a sorpresa la Juventus di Spalletti. Una Juventus disastrosa perde in casa contro la Fiorentina per 0-2. Un gol per tempo, di Ndour prima e di Mandragora poi, condannano Luciano Spalletti, a cui adesso servirà un miracolo per raggiungere il quarto posto nel debry contro il Torino in programma all'ultima giornata.

ROMA-LAZIO

Pomeriggio indimenticabile per la Roma, che si prende il derby e vede la Champions sempre più vicina. L'ultima stagione in cui i giallorossi sono riusciti a qualificarsi è la 2017/18, con Eusebio Di Francesco in panchina e Daniele De Rossi capitano. Manca l'ultimo ostacolo, il già retrocesso Verona al "Bentegodi". Una vittoria e non sarà necessario informarsi sui risultati dagli altri campi. Intanto è tempo di godere per il secondo derby vinto su due, il quarto nelle ultime 5 stracittadine. Finisce 2-0 all'Olimpico, l'eroe è lo stesso di due anni fa: Gianluca Mancini. Con la differenza che oggi il centrale difensivo fa addirittura due reti.

GENOA-MILAN

Tre punti che avvicinano il Milan alla prossima Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e conquista tre punti importantissimi per qualificarsi nella prossima coppa dalle grandi orecchie.

COMO-PARMA

Ci ha pensato Alberto Moreno a decidere una partita giocata tra nervi tesi e il peso sulle spalle della lotta Champions in contemporanea. Ma una botta potente sotto la traversa al 58° minuto ha valicato il Parma e permesso al Como di portarsi al 5° posto a pari merito con la Juventus. Dietro di 2 lunghezze dalla Roma e dall'ultimo spot utile per la massima competizione per club. Si giocherà tutto all'ultima giornata di campionato.