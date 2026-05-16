"Ha litigato con Ibrahimovic?": arriva la risposta di Allegri in conferenza

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L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

Come ha vissuto lei questa settimana?

"Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. lo sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova: servirà una partita seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimane e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati".

Cardinale ha detto fallimento senza Champions...

"Al Milan devi puntare al massimo. lo dico sempre che il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi dopo vai ad analizzare le problematiche e gli errori, ma in questo momento serve essere concentrati sulla partita".

Ha litigato con Ibra?

"lo sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti i dirigenti. All'interno delle riunioni, ci sono dei confronti in cui si è d'accordo o non d'accordo. Ma in questo momento la cosa più importante è mettere le proprie energie sulla partita".