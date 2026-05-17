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Inter-Verona, le formazioni ufficiali: Chivu fa ampio turnover, l'ex Gagliardini dal 1'

Inter-Verona, le formazioni ufficiali: Chivu fa ampio turnover, l'ex Gagliardini dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:27Serie A
di Antonio Noto
Nell'Hellas in mezzo al campo gioca l'ex Gagliardini, mentre in avanti Bowie verrà sostenuto da Suslov. Di seguito le formazioni ufficiali:

La penultima giornata di Serie A prosegue con Inter-Verona. Ampio turnover da parte di Chivu, che schiera dal 1' diversi giocatori al passo d'addio come Sommer, Acerbi e Darmian. In avanti sarà Bonny il partner di Lautaro. Nell'Hellas in mezzo al campo gioca l'ex Gagliardini, mentre in avanti Bowie verrà sostenuto da Suslov. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Acerbi, De Dvrij, Carlos Augusto; Darmian, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Luis Henrique; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco