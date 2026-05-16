Clamoroso Lazio: anche Motta va ko, Sarri nel derby col terzo portiere

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Maurizio Sarri in queste ore sta facendo la conta di chi non sarà a disposizione per il derby e sarà vera e propria emergenza

Ha mietuto vittime la finale di Coppa Italia persa mercoledi dalla Lazio contro l'Inter. Maurizio Sarri in queste ore sta facendo la conta di chi non sarà a disposizione per il derby e sarà vera e propria emergenza. Oltre allo squalificato Romagnoli e al lungodegente Provedel, il Comandante dovrà rinunciare anche a Zaccagni e Patric.

A loro si aggiunge Edoardo Motta, portiere che da due mesi ha preso il posto di Provedel tra i pali biancocelesti. Con il ko dell'ex Reggiana, fermato da un problema muscolare, nel derby di domani sarà Alessio Furlanetto a difendere la porta della Lazio. Per il classe 2002 prodotto del settore giovanile biancoceleste quello di domani sarà l'esordio assoluto con la maglia della Lazio, nonché la prima presenza in Serie A.