Ufficiale Pisa, i convocati di Hiljemark per il Napoli: torna Stengs, quattro assenti

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Sono 23 i convocati del Pisa per la sfida di domani contro il Napoli, valida per il 37° turno di Serie A. Sono assenti Coppola, Denoon, Tramoni e Lorran, mentre torna nell'elenco Stengs. Di seguito tutti i giocatori nerazzurri a disposizione di mister Hiljemark. I convocati del Pisa per il Napoli:

Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.

Difensori: Angori, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Raul Albiol.

Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Vural, Piccinini, Bettazzi.

Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic.