Futuro Sarri, incontro con Lotito dopo il derby: spuntano già i nomi dei sostituti

vedi letture

Dopo il derby è previsto un faccia a faccia tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, nel quale si deciderà il futuro della Lazio.

Dopo il derby è previsto un faccia a faccia tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, nel quale si deciderà il futuro della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, in caso di un altro anno zero difficilmente il tecnico resterà nella Capitale, anche perché su di lui c’è l’interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui Napoli, Milan, Atalanta, Bologna e Fiorentina.

Nodi contrattuali e possibili scenari in panchina

Prima di qualsiasi decisione definitiva, l’allenatore discuterà la situazione con il club biancoceleste. Sul tavolo c’è soprattutto la questione economica: restano due anni di contratto, per un totale di 10 milioni di euro lordi. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Sarri non avrebbe intenzione di fare retromarcia né di dimettersi, lasciando così la gestione della situazione alla società e, in particolare, a Lotito, che intanto sta già valutando alcuni profili per l’eventuale successione in panchina. Da tempo, il presidente apprezza in particolare Gennaro Gattuso per il suo temperamento. Attenzione però anche alle ipotesi che portano a Fabio Pisacane, Raffaele Palladino e Fabio Grosso, nel caso in cui non dovesse trovare l’accordo con la Fiorentina.