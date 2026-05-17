Tonfo Juve: ora sesta! Napoli a un punto dal 2° posto matematico: la classifica
Sono terminate le 5 gare della penultima giornata di Serie A iniziate in contemporanea alle 12 che coinvolgono le squadre in lotta per un piazzamento europeo. Il primo verdetto arriva dal Napoli, che vincendo 3-0 sul campo del Pisa è aritmeticamente in Champions League. Quando manca una giornata alla fine del campionato, manca un punto agli azzurri per conquistare il secondo posto matematico. Clamoroso il ko della Juventus allo Stadium: la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina e i risultati maturati sugli altri campi relegano infatti i bianconeri al sesto posto in classifica, dietro anche al Como vittorioso contro il Parma. Il Milan vince a Genova (2-1) ed è terzo, a pari punti della Roma vittoriosa nel derby (2-0). Ad ora Milan terzo e Roma quarta, Como in Europa League con la Juventus (ad ora fuori dalla Champions).
La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime cinque gare della 37^ giornata
Inter 85
Napoli 73*
Milan 70*
Roma 70*
Como 68*
Juventus 68*
Atalanta 58
Bologna 52
Lazio 51*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42*
Genoa 41*
Fiorentina 41*
Cagliari 37
Lecce 32
Cremonese 31
Verona 20
Pisa 18*
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