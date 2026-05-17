Tonfo Juve: ora sesta! Napoli a un punto dal 2° posto matematico: la classifica

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Sono terminate le 5 gare della penultima giornata di Serie A iniziate in contemporanea alle 12 che coinvolgono le squadre in lotta per un piazzamento europeo. Il primo verdetto arriva dal Napoli, che vincendo 3-0 sul campo del Pisa è aritmeticamente in Champions League. Quando manca una giornata alla fine del campionato, manca un punto agli azzurri per conquistare il secondo posto matematico. Clamoroso il ko della Juventus allo Stadium: la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina e i risultati maturati sugli altri campi relegano infatti i bianconeri al sesto posto in classifica, dietro anche al Como vittorioso contro il Parma. Il Milan vince a Genova (2-1) ed è terzo, a pari punti della Roma vittoriosa nel derby (2-0). Ad ora Milan terzo e Roma quarta, Como in Europa League con la Juventus (ad ora fuori dalla Champions).

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime cinque gare della 37^ giornata

Inter 85

Napoli 73*

Milan 70*

Roma 70*

Como 68*

Juventus 68*

Atalanta 58

Bologna 52

Lazio 51*

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42*

Genoa 41*

Fiorentina 41*

Cagliari 37

Lecce 32

Cremonese 31

Verona 20

Pisa 18*

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