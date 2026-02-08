Ufficiale Bologna-Parma, le formazioni: Italiano fa riposare Orsolini e Castro, Joao Mario subito dal 1'

C'è il derby emiliano ad aprire la domenica di Serie A. Al Dall'Ara è tutto pronto per la sfida tra Bologna e Parma, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Da un lato i felsinei, nel momento più delicato della stagione e alla ricerca di una vittoria scaccia-crisi. Dall'altro lato il Parma, in una situazione di classifica tranquilla ma con voglia di punti per allontanarsi ancor di più dalla zona rossa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.