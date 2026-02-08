Sassuolo-Inter, Sky: "Chivu prepara la 'controrivoluzione', almeno 9 cambi"

Alle 18 l'Inter affronta a Reggio Emilia il Sassuolo per il match valido per la 24ª giornata di Serie A. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Matteo Barzaghi ha così presentato la gara fornendo le ultime sulle scelte di formazioni di Christian Chivu: "La controrivoluzione. Si prepara a cambiare 9/11, tornano tutti quelli che hanno riposato contro il Torino. Restano solo Mkhitaryan e Thuram, con quest'ultimo favorito su Pio Esposito per una maglia da titolare. Assenti Dumfries, Barella e Calhanoglu, ma il turco punta la Juve".

Sull'obiettivo personale del capitano nerazzurro e le difficoltà insite nel confronto con il Sassuolo: "Chi ci sarà sicuramente a Reggio Emilia è Lautaro Martinez. Il Toro è a un passo dalla storia: gli manca un gol per raggiungere il grande Boninsegna a 171 reti, terzo nella classifica all-time dei bomber nerazzurri. L'argentino è a quota 17 gol, 13 gol in Campionato - così come 13 sono i suoi gol contro il Sassuolo. L'Inter ha perso il 43% delle sfide contro i neroverdi in Serie A, 10 su 23, di cui 2 nelle ultime 3. Per questo Chivu deve stare molto attento: se vuole continuare la sua fuga, serve la migliore Inter possibile".