Dominio Atalanta! Parma travolto 4-0 alla New Balance Arena

L’Atalanta travolge il Parma con un netto 4-0 alla New Balance Arena, confermando il momento di grande forma della squadra di Palladino. La gara si mette subito in discesa grazie al rigore trasformato da Scamacca per fallo di Britschgi su Zalewski, poi un grave errore in costruzione di Circati spalanca la strada al raddoppio firmato De Roon su assist di De Ketelaere. I ducali soffrono dietro e rischiano anche il tris già nel primo tempo.

Nella ripresa il Parma prova a reagire e crea un’occasione con Benedyczak, ma Carnesecchi è decisivo. I cambi di Cuesta non bastano a riaprire il match: l’Atalanta controlla e colpisce in contropiede, prima con Raspadori su assist di Krstovic, poi con lo stesso Krstovic nel recupero. Un risultato severo ma coerente con quanto visto in campo, che certifica la superiorità della Dea.