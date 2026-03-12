Nuova iniziativa anti-razzismo in Serie A: ecco cosa accadrà nel weekend

L'impegno condiviso di Lega Calcio Serie A e Unar è riassunto nel Manifesto della campagna "Keep Racism Out": "Oot. Una parola. Una scelta"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Lega Calcio Serie A e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del consiglio dei ministri in occasione della 29ma e 30ma giornata di Serie A e in concomitanza con la XXII settimana di Azione contro il razzismo (14-22 marzo 2026), lanciano la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out". Ciascun calciatore, allenatore e ufficiale di gara riceverà in dono negli spogliatoi la maglia "Keep Racism Out" e il Manifesto della Lega Calcio Serie A e Unar contro il razzismo mentre in ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa. I capitani delle squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata: sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà presente la patch "Keep Racism Out", mentre sui kit indossati dalle bambine e dai bambini del cerimoniale di gara verrà applicata la patch Unar.

I maxischermi trasmetteranno lo spot della campagna con Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri. Nel pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste porteranno sulla propria giacca l'adesivo dell'iniziativa. I tecnici e dirigenti leggeranno, inoltre, un appello per contrastare ogni forma di discriminazione. In televisione, in Italia e all'estero, andrà in onda una grafica dedicata all'iniziativa poco prima del fischio di inizio di ogni partita. "La Lega Calcio Serie A è sempre in prima linea nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione con la propria campagna di sensibilizzazione 'Keep Racism Out'", ha detto il presidente Ezio Simonelli. "Sensibilizzare tifosi, atleti e nuove generazioni è fondamentale", ha sottolineato Mattia Peradotto, direttore Unar. L'impegno condiviso di Lega Calcio Serie A e Unar è riassunto nel Manifesto della campagna "Keep Racism Out": "Oot. Una parola. Una scelta". (ANSA).