Kim può tornare in Italia: l'ex azzurro è un'idea forte per una big di Serie A
Per l'Inter la prossima sarà un'estate cruciale, con tanti giocatori in partenza per scadenza di contratto che a meno di sorprese dovrebbero lasciare Appiano per poi essere sostituiti da altrettanti rinforzi di spessore: non potrebbe essere altrimenti, visto che Darmian, Sommer, de Vrij, Acerbi e Mkhitaryan sono stati colonne della squadra in questi anni. E per aiutare Chivu, si guarda soprattutto in Germania in questi giorni.
Occhi in Bundesliga per rafforzare mediana e difesa: tre occasioni low cost stuzzicano Ausilio
Non è un tedesco, ma dal 2023 veste la maglia del Bayern, con alterne fortune, dopo aver fatto cose importantissime con quella del Napoli: Kim Min-Jae è l'obiettivo per la difesa. Il sudcoreano era stato sondato anche in passato, ma i 57 milioni spesi dai bavaresi per lui nell'estate di tre anni fa hanno avuto il loro peso. L'arrivo di Tah e la conferma di Upamecano potrebbero consigliare l'ex azzurro a cambiare aria a giugno.
