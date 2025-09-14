Dopo l'Inter, l'Udinese vince anche in casa del Pisa: solo panchina per Zanoli

Dopo essersi imposto in casa dell'Inter, al Meazza, prima della sosta, l'Udinese riesce a ottenere un altro successo in trasferta. All'Arena Garibaldi di Pisa basta una rete di Iker Bravo nel primo tempo ai bianconeri per ottenere la seconda vittoria di fila e salire al terzo posto in classifica, alle spalle di Napoli e Juventus, con 7 punti (in attesa della Cremonese). Da registrare l'esordio di Zaniolo, mentre per Zanoli ancora solo panchina.

Primo tempo

Primo tempo vivace all'Arena Garibaldi tra Pisa e Udinese con gli ospiti che chiudono la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Iker Bravo. Azione iniziata da Atta sulla trequarti, con il centrocampista che ha servito Kenan Davis. Uno-due chiuso dal centravanti e palla che dopo un batti e ribatti è finita sul destro dello spagnolo che ha battuto Semper con un tiro molto potente che non ha lasciato scampo al portiere di casa. Nel resto della prima frazione di gioco i padroni di casa hanno comunque provato a impensierire la difesa friulana con la migliore occasione capitata sui piedi di Moreo che da buona posizione ha sparato alto non sfruttando l'occasione che avrebbe potuto regalare il pareggio al suo Pisa.

Secondo tempo

Anche la seconda frazione di gioco è abbastanza divertente. Il Pisa prova a lanciarsi alla ricerca del pareggio con Leris e Nzola che tentano la conclusione, non troppo felice. Poco più tardi ci prova anche Tramoni, anche lui però senza successo. Anche l'Udinese non demorde e la partita rimane equilibrata. All'ora di gioco arriva anche il debutto in bianconero di Zaniolo: il numero 10 subentra a Bravo, ma per la mezzora in campo non riesce a incidere più di tanto. Nel finale la squadra di casa tiene tanto il pallone, alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia di Runjaic tiene bene. Finisce dunque 1-0 per l'Udinese, che dopo aver espugnato il Meazza fa lo stesso anche all'Arena Garibaldi.