Dovbyk, che flop: la Roma vuole cederlo ma nessuno offre cifra per evitare minusvalenza

Lo scorso anno era stato il grande colpo di mercato in entrata. Quest'anno potrebbe essere la cessione di peso. Artem Dovbyk non ha ancora chiaro quale e come potrà essere il suo futuro, soprattutto dopo l'importante investimento fatto dalla Roma per Evan Ferguson (in caso di riscatto si toccheranno i 40 milioni di euro).

Il club giallorosso non lo considera incedibile, ma neanche uno di cui disfarsi a prezzo di saldo. I primi allenamenti stagionali hanno raccontato qualche dissonanza fra le caratteristiche del centravanti ucraino e le richieste di Gasperini, da qui la disponibilità della Roma ad ascoltare proposte eventuali per l'ex capocannoniere della Liga. Proposte che, per evitare fastidiose minusvalenze, dovranno partire da 30 milioni di euro a cui aggiungere i consueti bonus per toccare magari i 35 milioni di euro. Cifre importanti dopo la comunque positiva prima stagione italiana. Il Besiktas dopo aver preso Abraham ha sondato anche questa pista senza approfondire, in Inghilterra il suo profilo interessa a West Ham e Leeds. E attenzione pure dalla Spagna, dove il Girona sarebbe ben felice di ritrovarlo e il Villarreal potrebbe muoversi nelle battute conclusive del calciomercato.