Como, ora il sogno in attacco è Kean: pressing con la Fiorentina

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Il Como continua a lavorare con attenzione sul mercato dei trasferimenti e valuta nuove opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Tra i nomi presi in considerazione figura Moise Kean, attaccante della Fiorentina che il club lariano sta osservando per aumentare la qualità del reparto offensivo. Al momento si tratta di un'idea e non di una trattativa definita, ma la società ha già avuto alcuni contatti con l'entourage del giocatore per valutare la possibilità di un eventuale accordo. Kean rappresenta un profilo gradito per caratteristiche tecniche, esperienza e capacità di garantire maggiore peso in zona gol. Lo riporta Sky Sport.

Kean nel mirino: il Como valuta l'affondo per l'attacco

La pista resta comunque da monitorare nelle prossime settimane, perché non sono ancora arrivati passi ufficiali tra i club e la situazione potrebbe evolversi in base alle condizioni dell'operazione. Il Como vuole individuare rinforzi in grado di rendere più competitivo il gruppo guidato da Fabregas e considera il reparto offensivo un settore prioritario su cui intervenire. L'attaccante della Fiorentina resta quindi una delle opzioni valutate dalla dirigenza, che continua a lavorare sul mercato alla ricerca di soluzioni adatte al progetto tecnico.