Ekkelenkamp ci ha preso gusto: Udinese avanti 1-0 sull'Empoli all'intervallo

Primo tempo intenso e divertente al BluEnergy Stadium fra Udinese ed Empoli, col risultato che dopo i primi 45 minuti premia i friulani, avanti 1-0 grazie alla rete al 19' di Jurgen Ekkelenkamp, alla seconda esultanza consecutiva dopo quella contro il Napoli di una settimana fa che aveva regalato ai bianconeri il pareggio con la capolista di Serie A.

Il gol arriva con una deviazione del centrocampista da pochi metri di distanza dalla porta, abile nel deviare alle spalle di Silvestri un pallone calciato da fuori area dal compagno di reparto Atta. L'Empoli non resta comunque a guardare e nell'arco dei primi 45 minuti si fa vedere diverse volte davanti alla porta difesa da Sava. Il più pericoloso è certamente Christian Kouame, schierato seconda punta alle spalle di Colombo, ma la mira dell'ex Fiorentina non è delle migliori.

L'Udinese regge bene gli attacchi dei toscani e prova a far male in ripartenza. Al 39' è pericolosissimo Lovric su calcio d'angolo, ma Bijol non è abbastanza rapido nel deviare il pallone in porta da buonissima posizione. Nei minuti finali succede poco altro, con le squadre che rientrano negli spogliatoi alla fine del primo tempo su risultato di 1-0 per i padroni di casa.