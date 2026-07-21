Genoa, show musicale in ritiro: Puczka sorprende tutti con Sal Da Vinci

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Serata di musica nel ritiro del Genoa: Puczka canta Sal Da Vinci, Havel rap.

Momento di svago e divertimento nel ritiro del Genoa a Moena, dove la squadra di Daniele De Rossi ha vissuto una serata all'insegna della musica. Protagonisti assoluti i nuovi acquisti rossoblù, che si sono messi in gioco davanti a compagni e staff con esibizioni decisamente particolari, regalando sorrisi e applausi.

Puczka canta Sal Da Vinci, Havel sceglie il rap

Tra i più applauditi c'è stato Elias Havel, attaccante austriaco arrivato dall'Hartberg, che ha intrattenuto i presenti con un rap in lingua tedesca. Ancora più sorprendente l'esibizione di David Puczka, terzino classe 2005 prelevato dalla Juventus Next Gen. L'esterno austriaco, arrivato in Italia nel 2024, ha stupito tutti interpretando "Per sempre sì", il brano di Sal Da Vinci vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo.