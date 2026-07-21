Zaniolo, tutto fatto: resta all'Udinese e sta per firmare il rinnovo

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Il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese è pronto a consolidarsi definitivamente. Dopo l'accordo verbale raggiunto negli scorsi giorni e la stesura finale dei contratti, in queste ore - secondo quanto riportato da Sky Sport - sono in corso le firme sui documenti che legheranno il trequartista al club friulano a lungo termine. I dettagli finali dell'intesa prevedono un prolungamento fino al 30 giugno 2029, con l'aggiunta di un'opzione in favore del club per estendere il rapporto per un'ulteriore annata calcistica. Si attende a breve l'ufficialità dell'operazione.