Roma, beffa clamorosa per Summerville: è fatta con l'Al-Hilal!

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Summerville, l'Al-Hilal supera la concorrenza: accordo con il West Ham

L'Al-Hilal accelera sul mercato e si inserisce con forza nella corsa a Crysencio Summerville. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il club saudita ha raggiunto un'intesa con il West Ham per il trasferimento dell'esterno offensivo olandese. L'operazione prevede un investimento complessivo da 80 milioni di euro, considerando la parte fissa e i bonus, per portare il giocatore in Arabia Saudita.

La Roma si defila e punta su nuovi obiettivi

La trattativa cambia quindi gli scenari per gli altri club interessati. La Roma aveva presentato un'offerta da 46 milioni di euro per Summerville, ma non ha intenzione di partecipare a un'asta al rialzo. Di fronte alla proposta dell'Al-Hilal, il club giallorosso ha deciso di non rilanciare e ora concentrerà le proprie energie su altri profili per rinforzare la rosa. L'esterno olandese sembra dunque destinato a una nuova esperienza lontano dalla Serie A, con l'Arabia Saudita pronta ad accoglierlo.