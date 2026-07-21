Beffa Summerville, la Roma va (anche) su Nusa: piaceva pure al Napoli
Dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville, destinato all'Al-Hilal, la Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Il club giallorosso sa di dover inserire almeno un nuovo elemento, con la possibilità di aggiungere anche un secondo attaccante per completare la rosa a disposizione. Lo riporta Sky Sport.
Nusa, Schjelderup e Moreira: i nomi sul taccuino giallorosso
Tra gli obiettivi della Roma figurano diversi giovani talenti. In cima alla lista ci sono Antonio Nusa del Lipsia e Andreas Schjelderup del Benfica, due esterni offensivi norvegesi classe 2005 e 2004 che hanno attirato l'attenzione internazionale grazie alle loro qualità e alle prestazioni offerte anche durante il Mondiale. Un altro profilo seguito è quello di Diego Moreira, esterno d'attacco classe 2004 di proprietà dello Strasburgo, che si è messo in evidenza nel campionato francese. La dirigenza romanista valuta quindi diverse alternative per individuare il rinforzo giusto e garantire maggiore qualità al reparto offensivo.
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