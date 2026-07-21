Summerville, colpo di scena e beffa Roma? L'Al-Hilal verso la chiusura

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Colpo di scena. L'Al-Hilal si è inserito con forza per Summerville nelle ultime ore. La Roma, che come raccontato ha già l'accordo col giocatore e aspetta la risposta alla terza proposta dall'Aston Villa, non farà aste economiche con il club saudita se il giocatore alla fine dovesse decidere di andare a giocare per l'Al-Hilal. Lo fa sapere Sky Sport.