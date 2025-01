Elmas, smentite sul Napoli e ora ci pensa la Lazio. Ma Lotito non è convinto

La Lazio è da tempo alla ricerca di un centrocampista centrale che possa entrare nelle rotazioni di Marco Baroni. Oltre a Fazzini e Casadei, obiettivi di mercato anche del Napoli, avanza un'altra pista che era stata accostata anche al Napoli.

Alcuni intermediari di mercato hanno chiesto informazioni al Lipsia per Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli. I tedeschi, al momento, accettano di dare il giocatore solo in prestito con obbligo di riscatto. Condizione che a Formello non convince. Il macedone, inoltre, è un over 22, motivo per il quale, prima di prenderlo, la Lazio dovrebbe cedere qualcuno. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.