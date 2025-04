Empoli-Bologna, un motivo in più per vederla: per la prima volta i dialoghi live arbitro-VAR

Sarà una partita speciale quella di stasera del Castellani tra Empoli e Bologna, la prima delle due semifinali d'andata di Coppa Italia. E non solo perché per i padroni di casa e la sua gente sarà la prima volta in cui si arriva a questo punto del torneo e perché il Bologna sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato (lunedì 7 aprile), ma anche e soprattutto per le novità regolamentari arbitrali in arrivo.

Sì, perché per la prima volta gli spettatori presenti allo stadio per la partita avranno la possibilità di ascoltare in diretta il dialogo tra l'arbitro di campo e chi siede di fronte allo schermo del VAR, anche se per il momento solamente per quanto concerne le on field review, ovverosia le situazioni in cui il direttore di gara viene chiamato alla revisione allo schermo. Lo ha deciso la Lega di Serie A, che ha deciso di utilizzare come terreno di sperimentazione quello della coppa nazionale.

Come detto, dunque, questa sera al Castellani (fischio d'inizio alle 21:00) ci si prepara a vivere un appuntamento storico, telediffuso su scala nazionale: anche chi seguirà la partita da casa, infatti, potrà vivere questa speciale prima volta, con protagonista annunciato Luca Zufferli, l'arbitro 34enne designato per l'incontro. Ecco perché questo Empoli-Bologna si preannuncia già speciale ancor prima di iniziare.