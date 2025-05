Empoli ko in casa, tre punti pesanti per la Lazio: ora è quarta!

vedi letture

La Lazio conquista i tre punti al Castellani battendo l’Empoli per 0-1 nel lunch match della 35ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Boulaye Dia dopo appena 54 secondi, su assist di Hysaj, che ha indirizzato la gara fin dalle prime battute. Partita complicata per i toscani, che hanno faticato a reagire e sono rimasti in dieci al 39’ per l’espulsione di Colombo, punito con due gialli per interventi imprudenti.

Nella ripresa, la Lazio ha sfiorato il raddoppio con Pedro, mentre l’Empoli ha visto annullarsi il gol del pareggio a Viti per fuorigioco. L’espulsione di Hysaj ha ristabilito la parità numerica, ma i padroni di casa non sono riusciti ad approfittarne. I biancocelesti portano così a casa una vittoria preziosa, legittimata dal cinismo iniziale e da una solida gestione nel finale.