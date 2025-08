Esposito-Parma per 'soli' 4mln, Palmeri: "Prezzo irrisorio, forse c'è sconto per Leoni?"

Sebastiano Esposito lascia l'Inter e va al Parma. Operazione da circa 4 milioni di euro più 50% sulla futura rivendita come rivelato da Sky Sport. Tancredi Palmeri su X ha commentato: "Il prezzo di Sebastiano Esposito al Parma è talmente irrisorio che se non comporta una sconto per Leoni allora è totalmente regalato".

Esposito, classe 2002, aveva segnato 8 gol nell'ultimo campionato. Lucca, classe 2000, con quattro gol in più ma due anni meno giovane è stato valutato 35 milioni dall'Udinese. Ecco perché sorprende la cifra definitiva sull'affare. Per fare un altro esempio, Bonny, un anno più giovane di Lucca, ha segnato appena 6 gol nell'ultima Serie A ed è andato dal Parma all'Inter per per 23 milioni di euro più 3 milioni di bonus.