Euro2032, si candida anche Salerno: il sindaco scrive a Gravina

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha scritto a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per candidare lo stadio Arechi di Salerno - che sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania - a ospitare gli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà in condivisione con la Turchia.

“L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia”. È quanto si legge nella nota stampa diramata dal comune campano: “Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”. Il Comune di Salerno, inoltre, ha chiesto di poter conoscere si legge in una nota diramata da Palazzo di Città. Il Comune di Salerno, inoltre, ha chiesto di poter “conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all'Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale".

Difficile che Salerno possa rientrare in lista, dato che al momento gli stadi in corsa - per cinque posti - sono già undici, anzi dodici considerando che a Roma oltre all’Olimpico potrebbe esservi il futuro impianto della Roma a Pietralata. La situazione, certo, non è rosea: Milano e Napoli sono due punti interrogativi, mentre le certezze rispondono, oltre a Roma, a Torino e Firenze.