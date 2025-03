Fallimento Milan: ko con la Lazio, scivola a centro classifica e gli resta solo la Coppa Italia

Una partita clamorosa a San Siro. Cominciata tra la contestazione della Curva Sud nei confronti del Milan; proseguita con il vantaggio della Lazio, meritatissimo, nel primo tempo con Zaccagni; e poi nella ripresa, a cinque dalla fine, l'insperato pareggio firmato Chukwueze. Sembra finita qui, invece al 96' Maignan stende Isaksen e causa un calcio di rigore, ravvisato solo dopo l'on-field review. Dal dischetto Pedro sigla il 2-1 finale al 98'. Terza sconfitta di fila per il Milan, contestato e sempre più a picco. La Lazio invece fa festa.

Al 28' passa meritatamente la Lazio. Azione in area di Marusic, servito da Tchaouna, e conclusione rasoterra, di potenza, del terzino: deviazione di Maignan su cui Zaccagni trova la ribattuta con i tempi giusti, portando avanti i suoi e festeggiando al meglio le 150 presenze in biancoceleste. Il Milan non si sblocca, continua ad avere poche idee e per tirarne fuori dal cilindro qualcuna Conceiçao sostituisce Musah con Joao Felix prima dell'intervallo. Cambia poco, perché si arriva all'intervallo con lo stesso copione: Milan quasi mai pericoloso, Zaccagni a un passo dal raddoppio e comunque Lazio avanti con merito al 45'.

Nella ripresa piove sul bagnato per il Milan: Fofana perde palla, sulla ripartenza Pavlovic stende Isaksen lanciato in porta e l'arbitro Manganiello espelle il difensore; rossoneri sotto di un uomo e di un gol, la rimonta pare impossibile. La gara pare destinata all'1-0, ma a cinque minuti dalla fine arriva l'insperato gol del pareggio del Milan con una dormita della difesa della Lazio. Leao riceve sulla sinistra, sposta il pallone siil destro e fa partire un traversone al bacio per Chukwueze, appostato sul secondo palo e dimenticato da Nuno Tavares incredibilmente: l'ex Villarreal colpisce la sfera di testa, la manda a dare un bacio alla traversa e poi in fondo al sacco. Il finale, poi, è clamoroso. Sembra possa succedere di tutto e così è. Può vincerla il Milan, può vincerla la Lazio. E alla fine è Baroni a gioire. Maignan commette fallo da rigore in uscita su Isaksen all'ultimo minuto di recupero, dopo il check col Var Mazzoleni l'arbitro Manganiello concede il penalty. Dal dischetto va Pedro, che rimane freddissimo, la mette all'angolino e sigla il 2-1.