Roma, arriva il primo esterno per Gasperini: annunciato Bailey
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa", lo fa sapere il club giallorosso con una nota. L'operazione si conclude in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 22. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. (ANSA).
