Il Milan pensa a un altro centravanti, Hojlund sfuma per i rossoneri?

vedi letture

Il mercato del Milan entra nel vivo e nei giorni che ci separano dalla fine della finestra di trasferimenti estiva del 2025 l'obiettivo sarà quello di rinforzare il reparto avanzato, con la ricerca del centravanti che prosegue minuto dopo minuto. Nel prepartita della prima gara ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Bari, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic come due possibilità per il Diavolo, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Conrad Harder, danese classe 2005 di proprietà dello Sporting CP.

Doppio colpo possibile?

Il Milan sta spingendo per il giovane attaccante e nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, ha avuto contatti sia con l'entourage del calciatore che con il club portoghese, che ha fissato il prezzo a poco meno di 30 milioni di euro, anche se il Milan vorrebbe abbassare la cifra e comunque discutere anche della formula. L'idea è quella di proporre un prestito con obbligo condizionato, e se lo Sporting dovesse aprire ecco che anche la pista Hojlund sarebbe comunque percorribile, con i rossoneri che potrebbero optare anche per il doppio colpo in attacco.

La formula per Hojlund.

Nel frattempo il Milan ha in pugno l'accordo con il Manchester United per Rasmus Hojlund, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, per un totale di 40 milioni di euro. Igli Tare è dunque al lavoro su una doppia pista e se il domino dovesse incastrarsi non è assolutamente da escludere il doppio arrivo in attacco per Massimiliano Allegri.