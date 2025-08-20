Musah, ora ci pensa anche l'Atalanta: novità la prossima settimana

vedi letture

Il mercato dell’Atalanta potrebbe non essere ancora concluso, con proprietà e area sportiva già al lavoro su nuovi obiettivi. Tra le idee più concrete c’è quella che porta a Musah del Milan per rinforzare il centrocampo. La Dea sta valutando di inserire un altro elemento in quel reparto, e il profilo dello statunitense, robusto e duttile, è in cima alla lista.

Il Milan lo valuta circa 25 milioni e, nelle gerarchie di Allegri, Musah non occupa un ruolo da protagonista. L’ipotesi di trasferirsi a Bergamo, dove avrebbe più spazio e continuità, è quindi ben vista anche dal giocatore. Le due società stanno trattando in queste ore per capire i margini dell’affare: i rossoneri riflettono se sia il momento giusto per cederlo, mentre l’Atalanta ha le idee chiare sul suo utilizzo.

Musah può infatti adattarsi a più ruoli nell’Atalanta di Juric, rendendolo un innesto versatile per il centrocampo nerazzurro. La trattativa è aperta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità decisive. La Dea resta scatenata sul mercato e sembra lontana dal chiudere la propria campagna acquisti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.