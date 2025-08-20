Milan-Boniface, l’affare è quasi fatto! Ora strada libera Napoli-Hojlund?

vedi letture

Victor Boniface sale in cima alla lista degli obiettivi in attacco del Milan come riferito dalla redazione di Sky Sport. L'attaccante del Bayer Leverkusen ha sorpassato Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic e, in questo momento, è l'opzione più vicina per i rossoneri. La situazione è in aggiornamento, dopo una prima offerta ufficiale arrivata al club tedesco che l'ha ritenuta soddisfacente - operazione tra prestito oneroso e diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro in totale -, e c'è ottimismo per il raggiungimento di un accordo nelle prossime ore.

Contatti continui, ma Boniface è sempre più vicino al Milan. L'affare potrebbe essere anche un assist per il Napoli. Se il Milan va sull'attaccante del Bayer, gli azzurri potrebbero avere strada spianata per Hojlund del Manchester United.