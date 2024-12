Ufficiale Fatale la sconfitta con la Juventus: il Monza esonera Nesta

vedi letture

"AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro". Questo il comunicato con cui la società brianzola ufficializza l'esonero del tecnico.

Fatale è stato l'ultimo ko in campionato maturato contro la Juventus allo U-Power Stadium. Attualmente il Monza è ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l'ultimo successo risale al 21 ottobre contro il Verona).