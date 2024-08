Fiorentina, dagli USA Commisso tuona: Nico non è in vendita e non andrà alla Juve!

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

vedi letture

Oggi alle 21:40 Serie A di di @antonio_noto

Un pensiero, quello che - secondo quanto raccolto da Firenzeviola - il presidente della Fiorentina ha fatto presente ai suoi dirigenti